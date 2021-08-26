- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأوضح محافظ أسوان فى تصريح اليوم الخميس أن الحملة تستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة انتشار الإدمان بكل أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن "16023".
وأشار إلى أن هذه الحملة نفذت على مدى يومين متواصلين بطرق الأبواب فى قريتى الطوناب والبصيلية الوسطى بمركز إدفو، حيث تم توزيع المنشورات والكتيبات والملصقات الخاصة بالتوعية، مع تنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية داخل مركزى الشباب بالقريتين، كما أنه سيتم استثمار القوافل الثقافية المتنقلة داخل القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وعلى جانب آخر، قالت مدير عام فرع ثقافة أسوان نجوى سيد إن محافظ أسوان وجه بالتوسع فى نشر القوافل الثقافية المتنقلة فى القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.
وأضافت أنه تم وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بكل أنحاء المحافظة لنشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية الأكثر احتياجا، وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سيتم تباعا بشكل شهرى تنظيم القوافل والمسارح المتنقلة بمختلف القرى بالمراكز والمدن الأخرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان.
وتابعت أن فعاليات القوافل الثقافية المتنقلة تواصل حاليا تقديم خدماتها فى قريتى العتمور والرغامة وغيرهما بمركز كوم أمبو، وتتضمن ورش حكى وورش للحرف البيئية ومعارض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضا تنظيم أمسيات شعرية، فضلا عن تقديم الفرق الفنية لفقراتها المتنوعة، من بينها فرقة توشكى للفنون التلقائية وكورال الأطفال وغيرهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- «طرق الأبواب» تبدأ التوعية بمخاطر الإدمان فى أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.