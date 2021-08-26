صور- «طرق الأبواب» تبدأ التوعية بمخاطر الإدمان فى أسوان

جدة - نرمين السيد - أعطى أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لشباب المتطوعين فى طرق الأبواب ولقاء المواطنين داخل القرى والنجوع المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.





وأوضح محافظ أسوان فى تصريح اليوم الخميس أن الحملة تستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة انتشار الإدمان بكل أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن "16023".



وأشار إلى أن هذه الحملة نفذت على مدى يومين متواصلين بطرق الأبواب فى قريتى الطوناب والبصيلية الوسطى بمركز إدفو، حيث تم توزيع المنشورات والكتيبات والملصقات الخاصة بالتوعية، مع تنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية داخل مركزى الشباب بالقريتين، كما أنه سيتم استثمار القوافل الثقافية المتنقلة داخل القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وعلى جانب آخر، قالت مدير عام فرع ثقافة أسوان نجوى سيد إن محافظ أسوان وجه بالتوسع فى نشر القوافل الثقافية المتنقلة فى القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.



وأضافت أنه تم وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بكل أنحاء المحافظة لنشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية الأكثر احتياجا، وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سيتم تباعا بشكل شهرى تنظيم القوافل والمسارح المتنقلة بمختلف القرى بالمراكز والمدن الأخرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان.

وتابعت أن فعاليات القوافل الثقافية المتنقلة تواصل حاليا تقديم خدماتها فى قريتى العتمور والرغامة وغيرهما بمركز كوم أمبو، وتتضمن ورش حكى وورش للحرف البيئية ومعارض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضا تنظيم أمسيات شعرية، فضلا عن تقديم الفرق الفنية لفقراتها المتنوعة، من بينها فرقة توشكى للفنون التلقائية وكورال الأطفال وغيرهما.