- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم مساء أمس، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومدير إدارة شرطة المرافق، وعدد من رؤساء الأحياء، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمطاعم والمقاهى والمحال التجارية، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية شملت مناطق، قحافة والزملوطى والإعلام ودلة، ومنشاة عبد الله، وشارع مدرسة الزراعة، وطريق نادى قارون، والطريق الدائرى، وميدانى عبدالرحيم شحاته وعبدالمنعم رياض، فضلاً عن تفقد قرية جرفس التابعة لمركز سنورس.
وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم خلال الجولة غلق وتشميع 3 مقاهٍ بقحافة، و2 كافية بطريق نادى قارون، وكافية بقرية الإعلام، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.
كما أسفرت الجولة عن غلق وتشميع 15 كافية ومطعم لعدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة، بواقع 8 مقاهٍ بمنشأة عبدالله، و2 مقهى بدار رماد، وكافية بالطريق الدائرى، وآخر بميدان عبدالمنعم رياض، وثالث بقرية الإعلام، إضافة بكافيه بقرية جرفس التابعة لمركز سنورس، فضلاً عن مطعم بطريق نادى قارون لعدم التزام العاملين به بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتاً الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المقررة، بجانب حملات النظافة ورفع إشغالات الطرق للمحال التجارية والباعة الجائلين بالميادين والشوارع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق 21 مقهى ومطعم لعدم الالتزام بالمواعيد وإجراءات كورونا فى الفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.