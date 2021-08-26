غلق 21 مقهى ومطعم لعدم الالتزام بالمواعيد وإجراءات كورونا فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 21 مقهى و"كافية" ومطعم بمدينة الفيوم، والطريق الدائرى، وقرية جرفس التابعة لمركز سنورس، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم مساء أمس، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومدير إدارة شرطة المرافق، وعدد من رؤساء الأحياء، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمطاعم والمقاهى والمحال التجارية، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية شملت مناطق، قحافة والزملوطى والإعلام ودلة، ومنشاة عبد الله، وشارع مدرسة الزراعة، وطريق نادى قارون، والطريق الدائرى، وميدانى عبدالرحيم شحاته وعبدالمنعم رياض، فضلاً عن تفقد قرية جرفس التابعة لمركز سنورس.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم خلال الجولة غلق وتشميع 3 مقاهٍ بقحافة، و2 كافية بطريق نادى قارون، وكافية بقرية الإعلام، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما أسفرت الجولة عن غلق وتشميع 15 كافية ومطعم لعدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة، بواقع 8 مقاهٍ بمنشأة عبدالله، و2 مقهى بدار رماد، وكافية بالطريق الدائرى، وآخر بميدان عبدالمنعم رياض، وثالث بقرية الإعلام، إضافة بكافيه بقرية جرفس التابعة لمركز سنورس، فضلاً عن مطعم بطريق نادى قارون لعدم التزام العاملين به بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتاً الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المقررة، بجانب حملات النظافة ورفع إشغالات الطرق للمحال التجارية والباعة الجائلين بالميادين والشوارع.