أول رد من حكيم زياش بعد غيابه عن قائمة منتخب المغرب«صور»

/647268/أول-رد-من-حكيم-زياش-بعد-غيابه-عن-قائمة-منتخب-المغربصور

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة الفريق الوطني، استعدادا لمواجهة غينيا والسودان، في تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وفوجئت الجماهير المغربية، بصدور قائمة أسود الأطلس لمواجهتي السودان وغينيا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، دون وجود اسم زياش نجم البلوز.

وذهبت تفسيرات الجماهير، إلى أن توقيت هذه الصورة وهي عبارة عن وجه ضاحك بسخرية دون أي تعليق، من خلال "إنستجرام ستوري"، يربطها بخروجه من القائمة التي أعلنها البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب الأسود.

ولم يصدر الجهاز الفني للمنتخب المغربي، أي توضيح بشأن القائمة المعلنة من طرف مدرب الأسود، وذلك بعد قرار إلغاء مؤتمره الصحفي، نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

رد اتحاد الكرة المغربية

كما لم يصدر أي توضيح من اتحاد الكرة، بشأن قرار وحيد باستبعاد أكبر هدافين للأسود حاليا، وهما حكيم زياش “18 هدفا” ويوسف العرابي “15 هدفا”.

وحملت قائمة الأسود مفاجآت مدوية، منها استدعاء لاعب وحدي من الدوري المحلي، وهو أنس الزنيتي حارس الرجاء، الذي سيكون ثالث الخيارات بعد ياسين بونو ومنير المحمدي.

تجاهل المدير الفني

وتجاهل المدرب البوسني، كلا من أيوب الكعبي وسفيان راحيمي المنتقلين حديثا من الدوري المغربي، صوب الاحتراف باهاتي سبور التركي والعين الإماراتي، على الترتيب.

وضم خليلوزيتش، 5 لاعبين جدد سيكتشفون لأول مرة خلال أجواء معسكرات الأسود.

قائمة منتخب المغرب:

في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، أنس الزنيتي.

الدفاع: آدم ماسينا، سفيان الكرواني، سفيان ألاكوش، أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، جواد الياميق، سفيان شاكلة

الوسط: عمران لوزا، عادل تاعرابت، أيمن برقوق، سفيان أمرابط، سليم أمل الله، إلياس الشاعير، يوسف مالح.

الهجوم: أشرف بن شرقي، منير الحدادي، سفيان بوفال، يوسف النصيري، زكرياء أبوخلال، ريان مايي.