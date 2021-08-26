أبرزهم «ريش» و«حمام سخن»..أفلام مصرية تألقت بالمهرجانات الدولية في الأونة الأخيرة

/647272/أبرزهم-ريش-وحمام-سخنأفلام-مصرية-تألقت-بالمهرجانات-الدولية-في-الأونة-الأخيرة

شهد عام 2021 تألق عدد كبير من الأفلام المصرية في مهرجانات دولية وعالمية بعد أن عم الخمول على السينما والمهرجانات بشكل عام في السنة الماضية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويرصد دوت الخليج أهم هذه الأعمال.

الفيلم المصري «ريش» يشهد وهج تألقه بعد عرضه في كان

عاش فيلم «ريش» فترة تألق ونجاح باهرة بعد عرضه بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 74 المقام في دولة فرنسا، اذ أنه استطاع الفوز في مسابقة أسبوع النقاد وحصد على الجائزة الكبرى للمهرجان والتي تقدر بـ 15 ألف يورو.

وبعدها كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة، عن عرض فيلن «ريش» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، كما أعلنت دكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقاقة، تكريمها للفيلم بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بالهرم، بعد فوزهم بجائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل عمل أول في الأقسام الموازية بمهرجان كان السينمائي، وأيضا الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي.

فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

فيلم «حمام سخن» أول فيلم عربي بمهرجان عمان الدولي

وعرض فيلم «حمام سخن» ضمن فاعليات مهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الثانية والذي تعد المرة الأولى لفيلم عربي يشارك في المهرجان، وهو من إخراج وإنتاج وتأليف منال خالد، وشاركت في كتابة السيناريو مع رشا عزب، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، ثراء جُبيل، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي.

ويناقش فيلم «حمام سخن» قضية مجموعة من النساء مختلفات عمرياً واجتماعياً لكن يربطهن قدراً واحداً هو تواجدهم فى حصار داخل أماكن مغلقة وتكشف الأحداث قصصاً إنسانية تعكس حصاراً من نوع آخر، حصار أوسع وأكبر متمثلاً فى السلطة الذكورية سواء الأب، الزوج، العائلة، المجتمع والدولة.

فيلم «فيرس» يشارك في مهرجان روسيا الدولي بعد عرضه باريس

ستعد صناع فيلم «فيرس» لاستقبال تألق جديد للعمل من خلال مشاركته في منافسة أفلام الرعب ضمن فاعليات مهرجان روسيا الدولي التي من المقرر أن تبدأ من اليوم 25 أغسطس، لتنتهي 29 أغسطس الجاري، وتعد المشاركة الثانية للفيلم في المهرجانات الدولية، حيث شارك من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان هلوسة المتخصص في أفلام الرعب الذي أقيم مؤخرًا بباريس.

ويتم عرض فيلم «فيرس» في موسكو في تمام الساعة التاسعة مساء وذلك عقب عرض فيلم الافتتاح، ونوهت إدارة المهرجان عن الفيلم في النشرة الخاصة بالمهرجان، الذي يشارك في لجنة تحكيمه عدد كبير من نجوم هوليود وصناع السينما من مختلف دول العالم.

فيلم «فيرس» أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k، إلى جانب استخدام أحدث إمكانيات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري، لتنفيذ الخدع البصرية والجرافيك، وعمل صناعه على ترجمته اللغتين الروسية والإنجليزية، حتى يستمتع به أكبر عدد من الجمهور المتابع لهذه المهرجانات.

عرض فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب بمهرجان فينسيا في سبتمبر

يشارك فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، والمقرر إقامته في شهر سبتمبر المقبل، ويقدم العمل قصة "أميرة" مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشار في بطولة الفيلم كلا من صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

فيلم «ريتسا» يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021

شف الفنان أحمد الفيشاوي عن مشاركة فيلمه الجديد «ريتسا» الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة عائشة بن أحمد، في مهرجان القاهره السينمائي الدولي، اذ أنه صورة له من داخل الاستديو خلال تسجيل الدوبلاج الخاص بالفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “من ستوديو الدوبلاج لفيلم ريتسا و الخبر السعيد ان الفيلم هيشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 2021”.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.