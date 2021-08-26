عاجل.. الرئيس السيسى: من المهم تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الخميس، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

واطلع الرئيس السيسى على الموقف التنفيذى لخطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، موجها بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم، سواء بأكاديمية الأوقاف الدولية أو بالتعاون مع المؤسسات المعنية بصناعة الوعى وبناء الشخصية، وذلك تعزيزا لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطى الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، من خلال تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين، الذين يستطيعون صياغة رأى عام دينى منضبط، على نحو يراعى المستجدات وينتهج فقه الواقع، دون الإخلال بالحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض جهود وزارة الأوقاف فى تطوير هيئة الأوقاف، فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة فى مجال التأليف والترجمة".

وعرض الدكتور محمد مختار جمعة، جهود وزارة الأوقاف فى إدارة أموال هيئة الأوقاف، وذلك لضمان تنمية أعيان واستثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها، حيث وجه الرئيس السيسى فى هذا الإطار باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته.

كما عرض وزير الأوقاف الدور الدعوى للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ونجاحاته فى مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، فضلا عن جهود الوزارة لتكثيف التواصل مع المؤسسات الدينية الوسطية حول العالم للإسهام فى نشر الفكر الوسطى وتحقيق السلام العالمى وترسيخ أسس العيش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب، إلى جانب ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، واحترام حقوق المواطنة.