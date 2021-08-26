انت الان تتابع تفاصيل خبر هنا عروض كازيون حتي 30 أغسطس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لكم من خلال مصر فايف أحدث عروض كازيون (عرض البريمو )، بداية من 24 أغسطس الجاري حتي 30 أغسطس 2021، في جميع فروع كازيون مصر، فيعد كازيون ماركت من أهم وأكبر الهايبر ماركت في مصر والتي تعمل علي نشر مجلة أسبوعية تشتمل علي أفضل العروض بداية من مستلزمات المنازل حتي المنتجات الغذائية، بتخفيضات كبيرة.

كما أن كازيون ماركت له الكثير من الفروع العديدة في معظم محافظات مصر، ومختلف أنحاء الجمهورية، ويشتمل علي لأقوي العروض التي تتميز بكونها تحتوي علي الكثير من المنتجات والمستلزمات المنزلية.

عروض كازيون مصر

منتجات الألبان المعجنات ومستلزمات الخبز الأرز والباقوليات والمشروبات وجبات الأطفال البسكويت والحلويات والمقرمشات والشيكولاتة الخضروات والفاكهة مستلزمات الأكل والتوابل المنتجات الورقية ومنتجات النظافة المعلبات والزيوت والثمن منتجات العناية الشخصية والتجميل المنتجات الورقية ومنتجات النظافة المأكولات المجمدة والباردة المناديل وورق التواليت مساحيق التنظيف والشبامو معجون الانسان والاسبراي

والآن نعرض لكم مجلة عروض كازيون، التي تتضمن مجموعة من المنتجات حيث نعرض الأسعار قبل وبعد الخصم، وجدير بالذكر أيضا أنه يمكنكم الاستفادة من نظام التوصيل للمنازل وذلك عن طريق طلب الأوردر ليصلك إلي باب المنزل، ويمكنكم الطلب أونلاين، وكذلك متابعة آخر العروض عن طريق تصفح تطبيق كازيون الرسمي ، الذي يمكن تنزيله لاجهزة الاندرويد أو للايفون، أو بالاتصال على رقم 19609.