الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مطعم بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق نشب داخل مطعم بسوق الجملة للفواكه والخضراوات بمدينة 6 أكتوبر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيلالسيطرة على حريق نشب داخل مطعم بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من قسم شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بسوق الجملة للخضر والفواكه، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد.

وأكد مصدر عدم وقوع إي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة وما تزال التحقيقات مستمرة حيث قررت النيابة ندب خبراء الادلة الجنائية لفحص مكان الحريق وبيان ملابسات الواقعة.

وفي سياق اخر ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالى بمنطقة باسوس دائرة المركز يفيد العثور على جثة مجهولة لسيدة بالعقد الثالث من العمر بمسقة مياه أمام أرضه زراعية.

و انتقلت على الفور القوات الأمنية وضباط البحث الجنائى إلى موقع العثور على الجثة وبالمعاينة والفحص أتضح أن الجثة لسيدة مجهولة لايوجد بحوزتها أية أوراق تدل على شخصيتها بالعقد الثالث من العمر مستلقاة على ظهرهاه بمسقى مياه، مرتدية جميع ملابسها، ومغطاة بملاءة سرير يعلوها قميص طبى خاص بالعمليات الجراحية.

النيابة العامة

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية سوى وجود كانويلا طبية بالساعد الأيمن، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.