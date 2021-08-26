/647269/تعرف-على-حكام-مواجهات-الجولة-الثالثة-من-الدوري-السعودي

أعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة السعودي حكام لقاءات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، المقرر لها مساء اليوم الخميس.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

ويتكون طاقم تحكيم مباراة النصر السعودي والتعاون والتى ستقام على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، من أندريس ماتنونتي للساحة ويعاونه مواطناه، ريتشارد ترينداد واندريس نيفا، بينما سيكون حكما رابعا أحمد الرميخاني، فيما تم تكليف البارجواياني خوان جبراييل حكما لتقنية الفيديو، ومعه المعاون السعودي فهد العمري.

أما مباراة أبها والاتفاق فيديرها طاقم سعودي بقيادة محمد الحربي، ويساعده فيصل القحطاني وعيسى الخبيري، فيما اختير عبد الصمد بكري حكما رابعا، ورائد الزهراني للفيديو ويعاونه محمد العرمطي.

ويتولى تركي الخضير تحكيم مباراة الفتح والشباب ومعه خلف الشمري وسعد الشبرمي، وسيكون الحكم الرابع عبد الله العويدان، وللفيديو خالد صلوي ومعه عبدالعزيز البرية.

يحل فريق إتحاد جدة السعودي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره فريق الفيصلي السعودي غداً الجمعة في الدوري السعودي .

وستقام المباراة غداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويعد الفيصلي خصماً صعباً للاتحاد في المباراة القادمة حيث نجح في التعادل مع الأهلي 1-1 ثم التفوق على النصر بنتيجة 2-1 في أول جولتين من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

كما حصد الاتحاد 3 نقاط فقط من أول جولتين بعد فوزه على الرائد بثلاثية وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الفيحاء بهدف نظيف.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد الفيصلي حراسة المرمى: راكان النجار

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالعزيز البيشي، برونو هنريكي، عبدالإله المالكي، إيجور كورونادو

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، فهد المولد

موعد مباراة أبها ضد الإتفاق في الدوري السعودي

يدخل فريق أبها مباراته ليوم الخميس أمام فريق الأتفاق، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6.05 مساءً، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

خاض فريق أبها المباراة الأولي له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن من تحقيق الفوز علي حساب وصيف الدوري في الموسم الماضي، وهو الشباب، بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم تلقى أبها هزيمته، خلال الجولة الثانية أمام الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصبح في رصيده 3 نقاط.

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بينما على الجانب الآخر، قدم فريق الاتفاق بداية جيدة، بعد أن فاز على فريق الباطن، خلال الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف وحيد، وشهدت الجولة الثانية تعادل الاتفاق مع الشباب بثلاثة أهداف لكل منهما، ليصبح في رصيده أربع نقاط، ويتواجد خلف الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي.

اتحاد جده تعرض فريق اتحاد جدة للهزيمة على يد فريق الرجاء المغربي، في المباراة التي جمعتهم مساء السبت الماضي، ضمن منافسات نهائي البطولة العربية، والتي انتهت بفوز الرجاء بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4/4.

فقد فريق اتحاد جدة المبلغ المالي الكبير المرصود للفائز ببطولة العرب، والذي يبلغ 22 مليون ريال، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الناددي خلال تلك الفترة.

وكانت إداراة فريق اتحاد جدة تأمل بالفوز باللقب للحصول على المبلغ المالي المرصود للفائز بالبطولة، من أجل دعم صفوف الفريق، عن طريق التعاقد مع عدة اللاعبين.

بالإضافة إلى تجديد عقد البرازيلي برونو هنريكي الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق.