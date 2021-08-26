السبت المقبل..طرح مسلسل «إجازة مفتوحة» لشريف منير على قناة ON

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قرر صناع مسلسل «إجازة مفتوحة» الذي يخوض بطولته الفنان شريف منير بجانب الفنانة لقاء الخميس، عرض العمل خلال شاشات التليفزيون بداية من يوم السبت المقبل على شبكة قنوات ON.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل «إجازة مفتوحة» بالتليفزيون

اتم المخرج أحمد حسن تصوير 80% من مسلسل «إجازة مفتوحة» الذى ينتمى لدراما الـ 40 حلقة، وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتها، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

صناع مسلسل «إجازة مفتوحة»

مسلسل «إجازة مفتوحة» من بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا، أليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

شريف منير يتألق بمسلسل ونحب تاني ليه

كان أخر ظهور للفنان شريف منير من خلا مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي عرض ضمن المراثون الرمضاني لعام 2020، ويشارك بطولته كلا من اسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

أما عن لقاء الخميسي فتألقت بمسلسل "ضد الكسر" الذي عرض في شهر رمضان الماضى، بجانب نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.