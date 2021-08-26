فرج عامر يثير الجدل برسالة غامضة..«صور»

أثار فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ، حول رفع شكوي للأتحاد الإفريقي بسبب عدم انضمام الفريق السكندري إلي قائمة الفريق المنضمة للبطولات الإفريقية، برغم من انه مصنف المركز الثالث في الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " إفريقيا يا سموحة”.

تمسك محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، في بطولة الكونفدرالية، بعد احتلال الفريق المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عن سعادته بتواجد حسن مصطفي ، وحسن حمدى ، أنه فخور جدا وسعيد بتواجد أساطير الرياضة المصرية والعالمية .

وجاء ذلك الاحتفالية التي أقامها مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مساء اليوم "الأحد" احتفالية لتكريم الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، و الكابتن حسن حمدى الرئيس الأسبق للنادى الأهلي ، وذلك بحضور جمال الجارحي رجل الصناعة الوطنى والسادة أعضاء مجلس إدارة نادى سموحة.

كلمة فرج عامر

وقال فرج عامر : " حسن مصطفي قدوتى وقدوة الرياضيين في العالم ويكفي أن ٢٠٩ دولة كرمته بعد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد بالتزكية .

وأشار فرج عامر إلي وصول مصطفي إلي أعلي المراتب وتقلد أرفع المناصب سواء في اللجنة الأولمبية الدولية أو في الاتحاد الدولي لكرة اليد مشيراً إلي أنه يستقبل إستقبال الرؤساء.

رموز الكرة المصرية

وأكد رئيس نادى سموحة أن حسن حمدى اسطورة ورمز من رموز النادى الأهلى ، لنا قدمه للقلعة الحمراء من جهد وعطاء علي مدار فترة رئاسته لمجلس إدارة النادى الأهلى.

وأوضح فرج عامر أن النادى الأهلى له تاريخ في الرياضة المصرية والكابتن حسن حمدى حقق إنجازاته كبيرة في تلك المنظومة الناجحة الي جانب أنه نجح في تنمية موارد النادى فضلا عن نجاحه في مجال الإعلان وسخره في خدمة المجتمع.

نتيجة مباراة سموحة والجونة

انتهت أحداث مباراة الجونة وسموحة، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، لصالح الفريق السكندري، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسكندرية.

نجح مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لصفوف فري سموحة، من تسجيل الهدف الأول له في الدقيقة الثانية والعشرون، من عمر المباراة، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والستون، في حين سجل الهدف الأول في اللقاء لفريق سموحة محمد نادي في الدقيقة التاسعة.