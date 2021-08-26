هجوم شرس على محمد رمضان بعد منحه الدكتوراة بلبنان..«جاهل واضحك عليه»

/647291/هجوم-شرس-على-محمد-رمضان-بعد-منحه-الدكتوراة-بلبنانجاهل-واضحك-عليه

أعلن الفنان محمد رمضان صباح اليوم الخميس منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والغناء كما حصد على لقب سفير الشباب العربي، وذلك أثناء تكريمه من المركز الثفافي بلبنان بحضور وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب المهن التمثيلية بلبنان.

دوت الخليج يكشف حقيقة الدكتوراه الفخرية والهجوم على محمد رمضان

واستقبل عدد كبير من الجمهور هذه الأنباء بسخرية عريمة على الفنان محمد رمضان خاصة بعدما علم بعضهم بأنه يمكن الحصول على الدكتوراه الفخرية من خلال دفع رسوم سنوية تقد بـ100 دولار للمركز الثقافي الالماني، مشيرين إلى أن المركز استغل جهل محمد رمضان للوصول للشهرة.

فكتب أحدهم عبر تويتر: “هو استغل انه جاهل ومشتاق لأي شهاده ولعب ع الحته دي لو كان بيفهم كان عرف ان الدكتوراه الفخرية تمنحها الجامعات وليس الأشخاص ولا المكاتب البناني عامل صفحة بالألون عليها علم المانيا..نصب ع اللاسع رمضان ومنحه شهادة دكتوره فخريةوعليهاصورته ولهف منه المعلوم،ورمضان اللاسع شكره دكتوراةالهبل”.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، نشر مجموعة صور حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عيلها: “شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي”.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

أحيا محمد رمضان يوم الجمعة واحدة من أقوى الحفلات في قرية بورتو جولف مارينا، بالساحل الشمالي حيث شهدت الحفل حضورًا جماهيرًا غير مسبوقًا ورفع محمد رمضان شعار كامل العدد، بسبب ضخامة أعداد الجماهير.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة الفقرات المبهرة إضافة إلى وجود فقرة للاستعراضات باستخدام الألعاب النارية، ودخل رمضان المسرح بسيارة لامبورجيني سوداء مطلية باللون الذهبي، مكتوبًا على الجزء الأمامي منها «نمبر وان»، وكانت هي الأغنية الافتتاحية للمسرح.

وشارك الطفل منذر مهران الفنان محمد رمضان في الحفل، مقدمًا معه أغنيتين، وهما القمر ومصباح علاء الدين، ليقدما بعض الحركات الاستعراضية التي ظهروا بها في الكليب سابقًا، ليشعلا حماس الجمهور.