محافظ القاهرة يتابع تلقى العاملين بحى مصر الجديدة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، إجراءات تلقى العاملين بحى مصر الجديدة للقاح فيروس كورونا، للاطمئنان على تقديم كل التيسيرات لهم للحصول على اللقاح بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة.





وأكد محافظ القاهرة استمرار عملية تلقى موظفى محافظة القاهرة للقاح فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة فى إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الانتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا. وأشار محافظ القاهرة إلى وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة لتوفير اللقاح للعاملين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بحصول العاملين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لزياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وحث محافظ القاهرة جميع الموظفين بالمحافظة على الإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" حماية لهم ولأسرهم. كما وجه محافظ القاهرة باستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين داخل الديوان العام والأحياء والمديريات وذويهم لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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