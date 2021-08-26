الأوقاف : مليون و100 ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوزراة فى بيانها، أن الجوائز ستكون على النحو التالى:

الفرع الأول: 400 ألف جنيه على النحو التالى:

الفائز الأول: 180 ألف جنيه.

الفائز الثانى: 120 ألف جنيه.

الفائز الثالث: 100 ألف جنيه.

الفرع الثانى: 300 ألف جنيه على النحو التالى:

الفائز الأول: 150 ألف جنيه.

الفائز الثانى: 100 ألف جنيه.

الفائز الثالث: 50 ألف جنيه.

الفرع الثالث: 80 ألف جنيه على النحو التالى:

الفائز الأول: 50 ألف جنيه.

الفائز الثانى: 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع: 80 ألف جنيه على النحو التالى:

الفائز الأول: 50 ألف جنيه.

الفائز الثانى: 30 ألف جنيه.

فرع الأئمة: 50 ألف جنيه للفائز الأول.

فرع الواعظات: 50 ألف جنيه للفائزة الأولى.

وذكرت الوزارة أنه تم إضافة 140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة، ليصبح إجمالى قيمة الجوائز مليون ومائة ألف جنيه.