الأوقاف : مليون و100 ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوزراة فى بيانها، أن الجوائز ستكون على النحو التالى:
الفرع الأول: 400 ألف جنيه على النحو التالى:
الفائز الأول: 180 ألف جنيه.
الفائز الثانى: 120 ألف جنيه.
الفائز الثالث: 100 ألف جنيه.
الفرع الثانى: 300 ألف جنيه على النحو التالى:
الفائز الأول: 150 ألف جنيه.
الفائز الثانى: 100 ألف جنيه.
الفائز الثالث: 50 ألف جنيه.
الفرع الثالث: 80 ألف جنيه على النحو التالى:
الفائز الأول: 50 ألف جنيه.
الفائز الثانى: 30 ألف جنيه.
الفرع الرابع: 80 ألف جنيه على النحو التالى:
الفائز الأول: 50 ألف جنيه.
الفائز الثانى: 30 ألف جنيه.
فرع الأئمة: 50 ألف جنيه للفائز الأول.
فرع الواعظات: 50 ألف جنيه للفائزة الأولى.
وذكرت الوزارة أنه تم إضافة 140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة، ليصبح إجمالى قيمة الجوائز مليون ومائة ألف جنيه.
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