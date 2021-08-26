صور- القاهرة تفتتح الملتقى التوظيفى بالتعاون مع تنسيقية الأحزاب  

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، نائبًا عن اللواء خالد عبد العال المحافظ، ملتقى التوظيف والتدريب بالمنطقة الشمالية، وأقامت المحافظة وجهاز تشغيل شباب الخريجين، الملتقى بمركز شباب السواح.





وأكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الملتقى فى إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وفى إطار اهتمام الدولة بالشباب وتوفير فرص عمل لهم . ويهدف الملتقى إلى توفير ما يقارب ألف فرصة عمل وتدريب لشباب المنطقة الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لغير الحاصلين على مؤهلات، بمجالات الإدارة والتسويق والمحاسبة والمبيعات وإدخال البيانات، وسائقين وعمالة. كما يقدم الملتقى التوظيفى فرصًا تدريبية ومنحًا مجانية للشباب للتأهيل على برامج الحاسب الآلى والتنمية البشرية. وعلى هامش الملتقى تقدم لجنه الخدمة المهنية روتارى مصر برنامج التوعية للسيدات عن صحة المرأة والاسرة ومخاطر الزيادة السكانية. يذكر أن محافظة القاهرة تقيم الملتقى بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وبحضور عدد من نواب مجلس النواب والدكتورة رانيا حسن، رئيس جهاز شباب الخريجين، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

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