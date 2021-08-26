جدة - نرمين السيد - كرم المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الخميس، كلاً من :"مها محمد رمضان محمد لطفى، مدير عام الموارد البشرية، وإسماعيل محمد إسماعيل محمد مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت والتصاريح" لوصولهم لسن المعاش.





ووجه محروس التهنئة للمكرمين متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق فى حياتهم المقبلة، كما وجه لهم الشكر لما قدموه لشركتهم وقطاع الطيران المدنى فى مسيرة خدمتهم. كما قدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة، ولجنة النشاط الرياضى والاجتماعى بالشركة، شهادات تقدير وهدايا للمكرمين شاكرين لهم مدة خدمتهم المميزة.

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