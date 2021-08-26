/647310/ألمانيا-لسا-بخيرمسئول-حكومى-سابق-يعلق-على-الدكتوراه-الفخرية-لمحمد-رمضان

عبر السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق عن سعادته بتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى لمنشور شأن حصول الفنان محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية من أحد المراكز اللبنانية والذى يدعى المركز الثقافى الألمانى الدولى.

«ألمانيا لسا بخير»..مسئول حكومى سابق يعلق على الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان

وجاء المنشور المتداول تحت عنوان:"ألمانيا لسه بخير ياأولاد" ... النهاردة صحيت على خبر محمد رمضان منزل حصوله على الدكتوراه الفخرية على صفحته وإنه سفير الشباب العربي، وشهادة فخيمة علي ورق كرتون أنه أصبح دكتور وأعلام المانيا بترفرف على الشهادات من فوق وعلى شعار المركز الألماني المانح وطبعاً ده ولا هايزودنى ولا ينقص منى .. بس بصراحة استغربت إنه تم ذكر ألمانيا في الموضوع.. ألمانيا يامؤمن....بحثت مين الجهة الألمانية اللي أخطأت هذا الخطأ الجسيم معقول السفارة الألمانية ببيروت تكون عملتها وكرمته ومنحته دكتوراه فخرية ...لله الحمد لقيت أنه مركز تنمية بشرية في "بير السلم" بلبنان ومسمي نفسه المركز الثقافي الألماني الدولي.. اسم ولا له أي تلاتين لأزمه في الحياة غير أنه يكرم أمثال رمضان...بصراحة أكتر حاجة فرحتنى في الموضوع بجد هى إن ألمانيا لسه بخير الحمدلله".

وكان الفنان محمد رمضان، نشر مجموعة صور حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عيلها: “شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي”.

«ألمانيا لسا بخير»..مسئول حكومى سابق يعلق على الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان

وتجدر الاشارة إلى أن الفنان محمد رمضان، سافر صباح يوم أمس الأربعاء إلى مدينة بيروب بلبان بصحبة نجله علي، لحضور أحد الحفلات الهامة هناك، وشارك رمضان مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء رحلته مع الجمهور، كما شارك جمهوره بصورة جديدة له بصحبة نجله علي، أثناء سفرهما إلى لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وظهر في الصور داخل الطائرة، وهو يداعب نجله، وعلق عليها قائلًا: “مع ابني وصاحبي علي محمد رمضان إلى بيروت، ربنا يحفظ أبنائنا جميعًا”.

أحيا محمد رمضان يوم الجمعة واحدة من أقوى الحفلات في قرية بورتو جولف مارينا، بالساحل الشمالي حيث شهدت الحفل حضورًا جماهيرًا غير مسبوقًا ورفع محمد رمضان شعار كامل العدد، بسبب ضخامة أعداد الجماهير.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة الفقرات المبهرة إضافة إلى وجود فقرة للاستعراضات باستخدام الألعاب النارية، ودخل رمضان المسرح بسيارة لامبورجيني سوداء مطلية باللون الذهبي، مكتوبًا على الجزء الأمامي منها «نمبر وان»، وكانت هي الأغنية الافتتاحية للمسرح.

«ألمانيا لسا بخير»..مسئول حكومى سابق يعلق على الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان

وشارك الطفل منذر مهران الفنان محمد رمضان في الحفل، مقدمًا معه أغنيتين، وهما القمر ومصباح علاء الدين، ليقدما بعض الحركات الاستعراضية التي ظهروا بها في الكليب سابقًا، ليشعلا حماس الجمهور.