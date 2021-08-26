/647297/عون-يلتقي-نجيب-ميقاتي-في-قصر-بعبدا-لعرض-تشكيلته-الحكومية

في إطار سعيهما لحلحلة الأمور المعقدة، وانتشال البلاد من الأزمات التي تمر بها، من أزمة وقود، وقطع التيار الكهربائي، ونقص الأدوية، إلى غير ذلك، التقى رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، رئيس البلاد ميشال عون.

حيث وصل رئيس الحكومة اللبناني المكلف إلى قصر بعبدا للقاء عون لتسليم تشكيلته الحكومية وسط توقعات بإنهاء أزمة تشكيل الحكومة.

ميقاتي بقصر بعبدا لتقديم تشكيلته الحكومية الجديدة

كان رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي قد أعد تشكيلة كاملة من 24 وزيراً، تحضيراً لعرضها على رئيس الجمهورية، ولكن مطالب جديدة من الرئاسة تمحورت حول اسم وزير العدل، ووزير الطاقة ونائب رئيس الحكومة عرقلت الأمور.

يذكر أن نجيب ميقاتي حصل من الكُتل المشاركة بالحكومة على مرشحيهم، وسيناقش الأسماء خلال اجتماع اليوم في بعبدا، لكن يبرز خلاف حتى الآن، حول وزيرين مسيحيين غير محسوبين على أي طرف، الأول يتولى وزارة الطاقة والثاني مُعلق بين الاقتصاد ونائب رئيس الحكومة، فإذا اختار عون نيابة رئاسة الحكومة، تعود الاقتصاد إلى ميقاتي أو بالعكس.

أما الخلاف حول وزارة الشئون الاجتماعية، التي هي موضع نقاش أيضا بين جميع الأطراف، لأن المساعدات الإنسانية يتوقع أن تأتي عبرها، فيبدو أن عون متمسك بها من حصته.

وتستبعد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إعلان الحكومة اليوم، لكن من الممكن أن يتوصل التشاور إلى حلول نهائية، تؤدي إلى إعلان حكومة، في أقرب وقت ممكن.