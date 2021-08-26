/647308/أنت-الدليل-على-وجود-الرجال-المثاليين-مي-عمر-تحتفل-بميلاد-محمد-سامي

يحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الشهير محمد سامي، لذا حرصت زوجته الفنانة مي عمر على تهنأته بهذا اليوم السعيد من خلال موجهة له بعد الكلمات الرومانسية.

دوت الخليج يرصد رسالة مي عمر لمحمد سامي في يوم ميلاده

نشرت الفنانة مي عمر صورة رومانسية تجمعها بمحمد سامي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليها مغازلة: “عيد ميلاد سعيد يا راجلي، أنت الدليل على وجود الرجال المثالين.. أحبك".

مي عمرو ومحمد سامي يجتمعان في مسلسل نسل الأغراب

وكان قد اجتمع الثنائي مي عمرو ومحمد سامي من خلال مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي،وحقق ردود فعل إيجابية وإشادات فائقة من قبل الجمهور، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

كما تألق الثنائي قبلها في مسلسل “لؤلؤ” التي تدور أحداثة في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلة صعودها إلى عوالم الشهرة والنجومية.

مي عمر تعتذر عن فيلم 200 جنيه

وكان من المقرر أن تشارك عمر في فيلم «200 جنيه»، ولكن نظرًا لحالتها الصحية اعتذرت عنه، كما أنها أجلت تصوير مشاهدها بفيلم «تحت تهديد السلاح».

فيلم «200 جنيه» تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين و يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، وليلى علوى، خالد الصاوى، أحمد رزق، ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول ورقة الـ200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.