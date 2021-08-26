المصريين الأحرار يعلن ضم 12 شخصية للهيئة العليا للحزب

جدة - نرمين السيد - وحسب منشور على صفحة الحزب بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فإن قرار رئيس الحزب شمل كل من: - الدكتورة إيناس صبحى وهبة - أحمد على حسن - طارق دسوقى سلامة - مهاب محمد عثمان - الدكتور عماد مصطفى حمزة البنانى - اللواء نبيل أحمد السيد - حشمت سيد فهمى - اللواء حاتم مصطفى باشات - حسين محمد حسن الوكيل - سيف الله مصطفى حسين - سعيد عبد الحافظ سعيد - علاء الدين حسن مازن

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