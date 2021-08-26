الرئيس العراقى: الرئيس السيسى محب للعراق.. ونقدر التجربة المصرية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى محب للعراق، مشيرا إلى أن العراق يقدر التجربة المصرية فى البناء والتنمية وإعادة الأمن والاستقرار فى ربوع مصر والتى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، معتبرا التجربة المصرية جديرة بأن يحتذى بها فى العراق ودول المنطقة.





جاء ذلك فى كلمة للكاظمى خلال اللقاء الصحفى الذى عقده بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورؤساء تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط والأهرام والأخبار والجمهورية وكبار الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب ببغداد بمناسبة مؤتمر دول الجوار الذى سيعقد بعد غد السبت فى بغداد.

‏وقال الرئيس العراقى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله ابن الحسين حريصان على التعاون مع العراق من خلال منظومة التعاون الثلاثى ليشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية وغيرها فضلا عن التشاور الدائم بين الدول الثلاث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق مصالح دولهم ودول المنطقة.

وأشار صالح إلى أن مؤتمر دول جوار العراق سيكون ‏فرصة للعراق لتأكيد رؤيته حول قضايا المنطقة وسبل الشراكة من أجل إقامة تكامل وتعاون اقتصادى بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة المنطقة.

وقال إن العراق يتطلع إلى إيجاد مناخ يسوده الأمن والاستقرار بعد أن عانى على مدى 70 عاما من الحروب والصراعات والنزاعات والإرهاب، مشيرا إلى أن هناك إصرارا من جميع أفراد الشعب العراقى على تعزيز أركان الدولة وسيادتها والحفاظ على مكتسباتها وأن تكون العراق، ‏معبرا للتلاقى بين دول الجوار كما كان عبر آلاف السنين.

وجدد التزام العراق بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وقال لن يكون هناك سلام فى منطقة الشرق الاوسط بدون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.