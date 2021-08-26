مدبولى: تكليفات رئاسية بتحقيق الاستفادة القصوى من أصول وأراضى مراكز البحوث

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، اليوم الخميس، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مع اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاستعراض دراسة حول أصول وأراضى مراكز البحوث الزراعية فى المحافظات.





وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لملف تطوير أصول وأراضى مراكز البحوث الزراعية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى هذا الشأن؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول والأراضى.

من جانبه، أشار اللواء ناصر فوزى، إلى أن منهجية حصر ومعاينة أراضى مراكز البحوث الزراعية اعتمدت على تجميع كل المواقع الصالحة، ودراسة جميع المواقع مع جهات الولاية، والقيام بزيارات للمواقع المرشحة، موضحا أنه بعد إجراء عمليات المراجعة والتدقيق والتصنيف للأراضى، فقد تم عرض الأسبقية الأولى من الأراضى على الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى 15 أغسطس الجارى، بواقع 51 قطعة أرض، بمساحة 18.514 فدانا، تتضمن 23 قطعة تابعة لمراكز بحوث زراعية، و28 قطعة تابعة لمزارع قطاع إنتاج زراعى.

وأضاف أن إجمالى عدد قطع الأراضى التى تم حصرها كأسبقية ثانية يبلغ 48 قطعة، بمساحة 4.360 قطعة أرض، وذلك فى 15 محافظة لها ظهير صحراوى هى: "قنا، السويس، الشرقية، مطروح، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، المنيا، أسوان، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، والأقصر".

وتطرق رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إلى عدد من التوصيات التى تضمنت آليات استغلال أراضى مراكز البحوث الزراعية على النحو الأمثل فى المحافظات.