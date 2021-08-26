صور- شباب ملتقى لوجوس يزورون الكنيسة المرقسية ومكتبة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتجول الشباب فى الكنيسة وتعرفوا على معالمها وزاروا مزار الآباء البطاركة، واستمعوا لشرح عن تاريخ الكنيسة من القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وأنها أقدم كنيسة فى مصر وإفريقيا وأن رأس القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية مدفون بها.

كان شباب الملتقى زاروا فى وقت سابق اليوم، مكتبة الإسكندرية وتجولوا فيها وتعرفوا على ما تحويه من معالم.

ملتقى لوجوس الذى يأتى بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه ويشارك فيه حوالى 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصرى.