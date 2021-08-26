/647309/لم-يسجل-وصنع-6-أهداف-ويلعب-في-5-مراكز-مختلفة-إحصائيات-وأرقام-كريم-فؤاد-صفقة-الأهلي-الجديدة

انضم الدولي كريم فؤاد بشكل نهائي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعدما أنهى التعاقد مع اللاعب مقابل 15 مليون جني.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أرقام وإحصائيات كريم فؤاد مع الأندية التي سبق له اللعب لها:

يعد كريم فؤاد من اللاعبين”الجوكر”، حيث يلعب في 5 مراكز مختلفة داخل الملعب، وهم: مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن، والظهير الأيسر والجناح الأيسر ووسط الملعب، كما يجيد اللعب بقدمه اليمنى واليسرى بنفس الكفاءة، ولكنه يتميز بشكل أكبر في مركز الظهير الأيمن.

كريم فؤاد مع النجوم

شارك كريم فؤاد مع فريق النجوم في 12 مباراة، بواقع 1080 دقيقة، ولم ينجح نسر الأهلي الجديد في إحراز أو صناعة أي هدف.

كريم فؤاد مع إنبي

كما شارك كريم فؤاد مع فريق إنبي في 53 مباراة، بواقع 51 مباراة في الدوري الممتاز، ومبارتين في كأس مصر.

ونجح نجم المارد الأحمر الجديد، في صناعة 6 أهداف، بينما لم يسجل أي هدف.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع ثلاث صفقات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أتم التعاقد مع كل من: كريم فؤاد كأولى الصفقات،ثم لويس ميكيسوني قادما من فريق سيمبا التنزاني كثاني الصفقات، وأخيرا التعاقد مع بيرسي تاو، نجم فريق برايتون الإنجليزي.

صفقات بالجملة للأهلي

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في إتمام التعاقد رسميًا مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع نادي برايتون الإنجليزي خلال الفترة السابقة.

وكشف مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع بيرسي تاو، وأكد أن الأهلي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة ووقع على كافة الأوراق اللازمة.

ومن المفترض أن يشارك اللاعب يف التدريبات خلال الفترة القادمة، استعدادا للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لتحيا مصر أن بيرسي سيحصل على مبلغ مليون و100 ألف دولار في العام الأول مع النادي الأهلي ، على أن يرتفع المبلغ لمليون و400 ألف دولار بالموسم الثاني، وينتهي أعوامة الثلاثة براتب سنوي يقارب مليون و600 ألف جنيه.

كما أعلن النادي الأهلي منذ لحظات عن صفقة الفريق الثانية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وهو لويس ميكويسوني لاعب خط وسط منتخب موزمبيق، قادم من نادي سيمبا التنزاني.

وجاءت صفقة الموزمبيقي رسمياً من النادي الأهلي بعد الإعلان عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد لاعب نادي النجوم، ولاعب المنتب الأولمبي.