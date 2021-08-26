يتسبب فى وفاة 200.000 شخص سنويًا..أبرز المعلومات عن نورو «فيروس المعدة»

/647323/يتسبب-فى-وفاة--200000-شخص-سنوياأبرز-المعلومات-عن-نورو-فيروس-المعدة

حذر بعض العلماء البريطانيون من انتشار سلالة جديدة من الفيروسات الموسمية التي تنشر فى فصل الشتاء، ويطلق عليه نورو أو «فيروس المعدة »أو «حشرةالمعدة» أو «أنفلونزا المعدة »،وسط إرتفاع معدل الإصابة بمتحور دلتا الجديد.

دوت الخليج يرصد أبرز اعراض الاصابة بفيروس نورو الجديد

فيروس نورو

وأضاف بعض العلماء أن الفيروس المعروف باسم «نورو» هو فيروس موسمي، ينتج عنه ارتفاع في معدلات القئ والآم المعدة، وهمدان بالجسد والجفاف الشديد بالجسم.

فصل الشتاء وانتشار فيروس نورو

وأوضح بعض العلماء أن انتشار فيروس نورو أو فيروس المعدة، يرجع إلى انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد، بسبب بقاء الناس فى منازلهم بعد التعرض للإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن الإالتزام بالاجراءات الاحترازية، وارتداء الأقنعة والتعقيم الدائم، مما تسبب فى حدوث انخفاض في نزلات البرد والإنفلونزا والأمراض الموسمية الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تفشي كبير فى فيروس نورو الموسمي وتحديدا في فصل الشتاء.

حالات الوفاة بفيروس نورو

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس نورو شديد العدوى يسبب الشعور بالقيء والإسهال، كما انه يرتبط بنسبة 18% بمرض الإسهال، ويتسبب فيروس المعدة نورو فى وفاة ما يقرب من 200.000 سنويًا، من بينها حوالي 70.000 حالة من الأطفال في البلدان النامية، كما تحدث الإصابة بالفيروس عبر الاعمار المختلفة في جميع الظروف، ولكن الأعلى يكون بين الأطفال الصغار.

كيف ينتقل فيروس نورو

وينتقل فيروس نورو بعدد من الطرق المختلفة منها الانتقال من شخص لآخر، أو العدوى عن طريق الأغذية الملوثة أو المياه غير المعقمة،إذ ينتقل الفيروس الذي يبتلع إلى القناة الهضمية، ويمكن أن يصاب الإنسان بالفيروس عدة مرات في حياته؛ لأن هناك عدة أنواع مختلفة منه.