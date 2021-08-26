/647312/شنق-نفسه-بحجرة-منزله-العثور-على-جثة-سباك-في-شبين-القناطر

نجحت الأجهزة الأمنية فى القليوبية، في كشف ملابسات واقعة قيام سباك بشنق نفسه بحجرة داخل منزله بقرية كفر الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وباشرت النيابة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة سباك داخل منزله في شبين القناطر

تفاصيل الواقعة

كان تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من ،الرائد محمد شديد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بورود إشارة من أهالى قرية كفر الشوبك، دائرة المركز بالعثور على جثة سباك «م. م»، متوفي داخل مسكنه.

شنق نفسه بحجرة منزله

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وأتضح قيام المتوفى بشنق نفسه بحجرة منزله جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف النيابة العامة.

في سياق اخر تلقت مديرية أمن الجيزة اشارة من سكان مدينة كرداسة بالعثور على جثة فتاة وسط الشارع، على الفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمكان الجريمة لفحص البلاغ وبيان حقيقة الواقعة.

التحريات الاولية

كما إشارت التحريات الاولية برئاسة ،العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن الجثة لفتاة شابة لا تحمل أية أوراق لإثبات هويتها ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفتاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.