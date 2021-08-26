محمد عدوية في المقدمة..3 أغنيات جديد تألق بها النجوم على مدار اليوم

/647321/محمد-عدوية-في-المقدمة3-أغنيات-جديد-تألق-بها-النجوم-على-مدار-اليوم

تألق عدد من النجوم من خلال طرح أحدث أعمالهم الغنائية على مدار اليوم الخميس، كان على رأسهم الفنان محمد حماقي والفنانة محمد عدوية وأخيرا الفنانة عائشة عثمان في أولى أغانيها باللهجة المصرية.

دوت الخليج يرصد أحدث الأعمال الغنائية للنجوم على مدار اليوم

محمد عدوية يطرح سور ورا سور

طرح النجم محمد عدوية، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم سور ورا سور، من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان وتوزيع إسلام مونتي، وذلك على القناة الرسمية لشركة كلمة، وتقول كلمتها: زي المسافر ما يفارق المطار... زي الشتا ما يبطل الامطار ... زي الحياة ميلاد وفاة كانت حياتي عشتها معاه و بقيت بموت... طلوع الروح هو سر الفراق منين اروح ف ضلمة الانفاق جي باعتذار و نار عشان تراضي قلبي اختفيت بقيت زي اللي مات... وما بينا سور ورا سور ورا سور... قلبي اتحول لمكان مهجور وما بينا سور ورا سور ورا سور... بعدك مفيش ولا نقطة نور وما بينا سور ورا سور ورا سور... قلبي اتحول لمكان مهجور وما بينا سور ورا سور ورا سور... بعدك مفيش ولا نقطة نور”.

ويستعد عدوية، لطرح ألبومه الغنائي الجديد على طريقة السينجل، والذي يتعاون فيه مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين منهم تيام على، ووسام عبدالمنعم، وأحمد جابر، ومحمد شحاتة، ويحمل عدد من المفاجآت على حد قوله.

محمد حماقي يطرح رابع أغاني ألبومه طالع موضة

وطرح الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة "طالع موضة" وهي رابع أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني”، وهي من كلمات تامر حسين ، توزيع أحمد ابراهيم ، ألحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، وتقول كلماتها: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها، عيونها الحلوة مميزينها ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة ماعرفش جايبة الجمال ده منين ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة وفي الرقة مش هتلاقي اتنين تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا عليها رمش زي السهم وضحكتها أصلاً وهم دي اللي مافيش فيها غلطة تجنن .. من الآخر دي فلتة ياما قصادها أنا اتوترت وياما في الكلام كتّرت علشان تفضل شوية”.

عائشة عثمان تطرح ما تيجي بقى نفرح أولى أعمالها الغنائية باللهجة المصرية

طرحت الفنانة التونسية عائشة عثمان، اليوم، أولى أغانيها باللهجة المصرية، التي تحمل اسم ما تيجي بقى نفرح، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما أن عائشة قدمت عديدًا من التجارب في مجال تقديم البرامج، أو التمثيل، ويعد هذا ثالث مجال تخترقه.

تعاونت عائشة في الأغنية مع نخبة من كبار صناع المزيكا في مصر، حيث إن الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد العزيز، ومكساج وماستر ياسر أنور، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج إبرام نشأت، الذي اختار لها اللون الاستعراضي.