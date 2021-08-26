ماكرون: الأوضاع في أفغانستان ستظل خطيرة

في ظل الأوضاع المتردية بمطار كابول بعد تفجيرين وقعا بمحيط المطار، اليوم الخميس، فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب سفير بلاده من أفغانستان قريبًا، مشيرًا إلى أن الأوضاع في أفغانستان ستظل خطيرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رد لالرئيس الفرنسي بشأن الاوضاع فى افغانستان

وقال ماكرون مساء اليوم الخميس الموافق 26\8\2021 ، إننا لا نضمن النجاح فى في إتمام عملية الإجلاء من العاصمة الافغانية كابول، وسنعمل مع الولايات المتحدة على ضمان الأمن ووصول المساعدات للشعب الأفغاني.

حركة طالبان

وتابع نتواصل مع طالبان بشأن عملية الإجلاء من مطار كابول وتأمين حافلات تنقل رعايانا وأجانب آخرين، ولم يتوقع أحد تدهور الأوضاع بهذا الشكل السريع في كابول.

انفجار مزدوج

ويأتي حديث ماكرون بعد قليل من انفجار مزدوج وقع خارج مطار كابول اليوم الخميس الموافق 26\9\2021، أسفر عن سقوط ضحايا بين الأفغان بينهم جنود أمريكيين.

وقال مسئول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطّلع على أمر الانفجار، وذكر مصدر مطلع أن بايدن كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لمناقشة الوضع في أفغانستان عندما وصلت الأنباء الأولى عن الانفجار.

ومن جانبه، قال مسئول في حركة طالبان لوكالة رويترز، إن انفجارا وقع خارج مطار كابول أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 بينهم أطفال وأجانب، وإصابة كثير من حرس طالبان.

وتسابق الولايات المتحدة الامريكية الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين فى افغانستان ، إضافة إلى بعض الأفغان من كابول قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول 31 أغسطس.