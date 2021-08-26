وزير الرياضة يتواصل مع حمدتو.. اتخذوا من دعم الرئيس السيسي حافزاً لكم لتحقيق إنجازات غير مسبوقة

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/647324/وزير-الرياضة-يتواصل-مع-حمدتو-اتخذوا-من-دعم-الرئيس-السيسي-حافزا-لكم-لتحقيق-إنجازات-غير-مسبوقة

06:44 م - الخميس 26 أغسطس 2021

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وأكد وزير الرياضة للبطل البارالمبي المصرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقدم دعماً ورعاية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها ، وهو الأمر الذى يجب على جميع الرياضيين المصريين حافزاً لهم لرفع علم مصر وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في منافساتهم المختلفة. وأضاف وزير الرياضة للبطل البارالمبي أنه يمثل هو وزملائه من أعضاء البعثة فخراً للرياضة المصرية ليكونوا بذلك خير سفراء لوطنهم سواء من خلال أدائهم المتميز فضلاً عما يمثلوه من قدوة للشباب لما لمسناه منهم من قوة الإصرار والعزيمة. ومن جانبه أكد حمدتو لوزير الرياضة تقديره البالغ للدولة المصرية والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها لهم ولغيره من الرياضيين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذك جهود الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة من خلال تيسير كافة الإمكانات والمتطلبات الخاصة بهم سواء خلال فترة الإعداد واستمراراً بدعم سفر البعثة البارالمبية وسفرها للمشاركة بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 والمتابعة اللحظية لوزير الشباب والرياضة لهم في مختلف المنافسات.

مؤمن زكريا

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، بزيارة اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى في منزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتوافر كافة الإجراءات الطبية اللازمة له.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى حرصه على المتابعة الدورية للحالة الصحية للاعب "مؤمن زكريا"، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الطبية، وتنفيذ البرنامج العلاجي للاعب على أكمل وجه، وكذا المتابعة مع إدارة النادى الأهلي بشأن توافر كافة احتياجات اللاعب ومتطلباته المالية والعلاجية.

أعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته لـ "مؤمن زكريا" بالشفاء العاجل، وتخطي تلك الأزمة المرضية بعزيمة وإصرار وتحدٍ، والعودة مرة أخري للملاعب بعد تمام الشفاء، مشيراً إلى المساندة والدعم الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة لأبناء مصر الرياضيين، ومتابعة أحوالهم جراء أي أزمات قد يتعرضون لها، والعمل على تلبية متطلباتهم ورغباتهم.

من جانبه، أعرب اللاعب مؤمن زكريا عن تقديره لمؤازرة وزير الشباب والرياضة له، ووقوفه بجانبه في تلك المحنة، وحرصه على التواصل المباشر معه، وزيارته في منزله؛ للاطمئنان على تحسن حالته الصحية، مقدماً الشكر والتقدير لكل من يسانده في تلك الأزمة الصحية تعبيراً منهم عن حبهم الصادق ودعمهم له في رحلته العلاجية.