/647325/كهربا-والشحات-على-دكة-البدلاء-التشكيل-المتوقع-للأهلي-في-الموسم-الجديد

نجح النادي الأهلي، في إتمام التعاقد مع ثلاث لاعبين من العيار الثقيل، حيث انضم إلى صفوف المارد الأحمر بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني قادما من صفوف سيمبا التنزاني، بالإضافة إلى كريم فؤاد الذي قدم من فريق النجوم.

ويستعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للأهلي في الموسم الجديد بداية من الموسم الجديد: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: علي معلول -بدر بانون -أيمن أشرف -كريم فؤاد في خط الوسط الهجومي: عمرو السولية -أليو ديانج -محمد مجدي قفشة في خط الهجوم: بيرسي تاو- محمد شريف -لويس ميكيسوني

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