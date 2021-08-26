بالصور..الاستعدادت النهائية لحفل هيفاء وهبي بالعلمين

/647328/بالصورالاستعدادت-النهائية-لحفل-هيفاء-وهبي-بالعلمين

تستعد الفنانة المتألقة هيفاء وهبي للظهور على خشبة المسرح خلال الساعات القليلة القادمة بمدينة العلمين في الساحل الشمالي، اذ أنها من المقرر أن تحيي أحد حفلاتها هناك بداية من الساعة التاسعة مساء.

دوت الخليج يرصد استعدادات حفل هيفاء وهبي بالعلمين

وقام منظمي الحفل بوضع اللمسات الأخيرة عليه، اذ أنه من المقرر أن يشهد حضورًا جماهيريا كبيرًا من مشاهير نجوم الفن والإعلام ومحبي هيفاء وهبي، وسيقام داخل كريستال بيتش.

وتترواح أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي بين 3 فئات، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـ vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد، ومن المقرر فتح أبواب الدخول من العاشرة، وحتى الرابعه فجرا.

وتقدم هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها المعلقة في أذهان الجمهور، في وسط أجواء رائعة من حفلات الصيف المعروفة مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة منعا لتفشي وباء كورونا.

هيفاء وهبي وأكرم حسني يتألقان بأغنية لو كنت

ومن ناحية أخرى تصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًة، اذ تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال