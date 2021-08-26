تعرف على تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021

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أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعد انطلاق دورته المقبلة الـ 43، بداية من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021، وذلك مراعاة لمتغيرات خريطة المهرجانات العربية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي 2021

و استقرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على التشكيل الجديد للفريق الفني للمهرجان في دورته الـ 43، حيث تولى الناقد أندرو محسن، منصب مدير المكتب الفني، وسوف تُقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

ويضم فريق المكتب الفني كلًا من: الناقد رامي عبد الرازق، مدير مسابقة آفاق السينما العربية، الناقد أسامة عبد الفتاح، مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولي، المخرج مروان عمارة، مدير مسابقة الأفلام القصيرة، الناقدة رشا حسني، مبرمجة أفلام آسيا والباسيفيك، المخرجة ماجي مرجان، مبرمجة أفلام شرق أوروبا، المخرج يوسف هشام، مبرمج أفلام الأمريكيتين.

معلومات عن أندرو محسن

وكان قد شغل أندرو محسن في عدة مناصب في مهرجان القاهرة منذ عام 2016، منها مدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة لمدة 3 دورات، بينما شغل منصب المدير الفني لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عام 2018 والمدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عامي 2020، 2021.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

فيلم «ريتسا» يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021

ومن المقرر أن يشارك الفنان أحمد الفيشاوي عن بفيلمه الجديد «ريتسا» الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة عائشة بن أحمد، في مهرجان القاهره السينمائي الدولي، اذ صورة له من داخل الاستديو خلال تسجيل الدوبلاج الخاص بالفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “من ستوديو الدوبلاج لفيلم ريتسا و الخبر السعيد ان الفيلم هيشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 2021”.