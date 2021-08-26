إيبارشية حلوان تحتفل باليوبيل الذهبى لرهبنة الأنبا بيسنتى

جدة - نرمين السيد - تضمن الاحتفال عددا من الفقرات، منها مجموعة ألحان قدمها خورس شمامسة كنيسة القديس الأنبا شنودة بزهور 15 مايو، وترانيم قدمها فريق كورال وعرضا لفريق الكشافة، وعددا من كلمات التهانى.

وترهب الأنبا بيسنتى بدير القديس أبو مقار فى وادى النطرون فى مايو 1970 ثم انتقل إلى دير القديس الأنبا بيشوى وبعدها كلفه البابا شنوده الثالث بعدة مسؤوليات قبل سيامته أسقفا عاما فى يوليو 1986، ثم تجليسه على إيبارشية حلوان والمعصرة فى مايو 1988.