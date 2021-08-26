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جدة - نرمين السيد - تضمن الاحتفال عددا من الفقرات، منها مجموعة ألحان قدمها خورس شمامسة كنيسة القديس الأنبا شنودة بزهور 15 مايو، وترانيم قدمها فريق كورال وعرضا لفريق الكشافة، وعددا من كلمات التهانى.
وترهب الأنبا بيسنتى بدير القديس أبو مقار فى وادى النطرون فى مايو 1970 ثم انتقل إلى دير القديس الأنبا بيشوى وبعدها كلفه البابا شنوده الثالث بعدة مسؤوليات قبل سيامته أسقفا عاما فى يوليو 1986، ثم تجليسه على إيبارشية حلوان والمعصرة فى مايو 1988.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيبارشية حلوان تحتفل باليوبيل الذهبى لرهبنة الأنبا بيسنتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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