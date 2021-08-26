نشرة أخبار الأهلي اليوم الخميس: الإعلان عن 3 صفقات جديدة من العيار الثقيل.. موسيماني يعلن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة أسوان.. عودة ثنائي القلعة الحمراء للتدريبات

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شهد النادي الأهلي اليوم الخميس العديد من الأحداث الشيقة بالنادي، في مختلف الألعاب الرياضية بالنادي، وبالأخص على مستوى الفريق الأول لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد مدافع فريق النجوم، لمدة خمسة سنوات.

وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بيرسي تاو

أعلن النادي الأهلي اليوم رسمياً تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قادماً من فريق برياتون الإنجليزي لمدة ثلاث مواسم .

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لتحيا مصر أن بيرسي سيحصل على مبلغ مليون و100 ألف دولار في العام الأول مع النادي الأهلي ، على أن يرتفع المبلغ لمليون و400 ألف دولار بالموسم الثاني، وينتهي أعوامة الثلاثة براتب سنوي يقارب مليون و600 ألف جنيه.

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل رسمي.

الموزمبيقي ميكيسوني

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات، سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

موسيماني

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستواجه أسوان غدًا في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

قائمة الأهلي لمباراة أسوان

وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا وهم: محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.

حمدي فتحي

اكتفي حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء جلسة علاج طبيعي وتدريبات استشفائية في الجيم، للتخلص من إجهاد في العضلة الخلفية، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.

جونيو اجاي

انتضم جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

بدر بانون

انتضم بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافي بدر بانون من آلام الأسنان التي أبعدته عن قائمة الفريق في مباراة الجونة التي أقيمت أمس الأول.

وحصل اللاعب خلال الأيام الماضية على بعض الأدوية التي ساعدته في التخلص من تورم الوجه نتيجة آلام الأسنان.

يذكر ان الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الختامي استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.