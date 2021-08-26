/647348/مفاجآت-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-أسوان-في-ختام-الدوري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستواجه أسوان غدًا في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل : قائمة الأهلي لمباراة أسوان وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا وهم: محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.

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