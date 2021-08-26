/647350/رجال-يد-الأهلي-يفوز-على-ريد-ستار-ببطولة-إفريقيا
حقق النادي الأهلي فوزاً مهماً على حساب فريق ريد ستار الإيفواري، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس التي تقام في مدينة مكناس المغربية.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضاً قويا ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٥-٢٦.
وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦.
وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكا.
أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.
ويوجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.
وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.
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