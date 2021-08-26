/647351/قائمة-نارية-لـ-الزمالك-في-ختام-مواجهات-الدوري-أمام-البنك-الأهلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:- حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي

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