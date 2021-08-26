النائب عمرو عزت حجاج يكتب لـ دوت الخليج: أعتذر للسيد الرئيس

/647353/النائب-عمرو-عزت-حجاج-يكتب-لـ-تحيا-مصر-أعتذر-للسيد-الرئيس

تُثير قضية تجديد الخطاب الدينى الكثير من الحساسيات، فبمجرد أن تُذكر هذه المقولة تتصاعد نغمات الموسيقى، بعضها مؤيد ومتحمس، ومعظمها مستنكرًا ورافض، وذلك ليس خوفا وإنما تجنبا لإشعال حرائق في زمن به ما يكفى ويزيد من الحرائق .

دوت الخليج والنائب عمرو عزت حجاج

غير أن مستجدات الأحداث وما يواكبها من تفشى لنبرة الردة الحضارية ومخاصمة روح العصر، وتغليف ذلك باسم الدين الحنيف الذى من روعته أنه قادر على التصالح مع كافة الأزمنة، يدفعان الضمير للتحرك وذلك خوفا من أن يسيطر اليأس على من يكتبون ويبحثون ويتعبون في مجال تجديد الخطاب الديني فيسكتون ، ومن ثم تمضى بنا الأحداث من سيئ إلى أسوأ ،إن كان هناك ما هو اسوء.

وأستطيع أن أقول بمنتهى الأمانة ودون شبهة رياء أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واحدا من أسباب كسر حاجز الخوف عندي، فإصراره على تجديد الخطاب الديني ورغبته الصادقة فى تقديم صورة صافية للدين الحنيف بعد أن قام المرتزقة من المتأسلمين وتجار الدين من تشويه صورته أمام الآخرين، قد أمدونى بجرعة الحماس والثقة والإيمان بأن التنوير وتجديد الخطاب الدينى أمرممكن.

تحميل الرئيس مسئولية التجديد لمؤسسة الأزهر الشريف

ولكن ما يثير فى نفسي بعض القلق هو تحميل السيد الرئيس مسئولية هذا التجديد لمؤسسة الأزهر الشريف، فبصراحة ملغومة ببعض من الحذر أعتذر للسيد الرئيس فأقول أن مؤسسة الأزهر ليست ساحة هذا السعي بمفردها، ولن تكون وحدها القادرة على ذلك، فالأغلبية الساحقة من أبناء هذه المؤسسة العريقة قد درسوا وتربوا وتعلموا فى ضوء هذا الخطاب الذى نطالبهم بتجديده، فأندمجوا فيه وتحول لديهم إلى الصورة الحقيقية والمُثلى فى التعبير عن الدين الحنيف، فكيف يمكن أن نطالبهم بمفردهم القيام بتجديد ما يروا أنه الصواب والجديد بالفعل !!.

نعم لا يمكن الاستغناء عن المؤسسات الدينية ولا عن كوادرها خصوصاً المستنيرين منهم فى عملية إصلاح وتجديد الخطاب الدينىة ، وذلك بحكم أنهم أفنوا أعمارهم فى دراسة ما يتعلق بتفاصيل النواحى المختلفة المتعلقة بشئون الدين، وبذلك أمتلكوا فنيات معروفة تفاصيله الدقيقة، ولكن إنفرادهم بهذه الأمر لن يحقق أى تقدم وذلك لأن النزعة المحافظة لديهم ستجعلهم دائماً مترددين فى التمرد على رؤيتهم للدين حتى لوكانت بنت عصور قديمة تتناقض مع روح عصرنا وألياته المعرفية.

الخطاب الدينى فى حاجة ماسة لمشاركة المثقفين والمختصين

وبذلك تكون عملية تجديد الخطاب الدينى فى حاجة ماسة لمشاركة المثقفين والمختصين فى العلوم الانسانية والاجتماعية المختلفة مع كوادر الازهر الشريف المختصين بالامور الدينية ،وذلك لانهم بما يملكوه من تطور منهجى فى علومهم المختلفة سوف يتمكنوا من تقديم رؤية وصياغة عصرية للخطاب الدينى، أو بمعنى أخر تقديم جوهر وأصول الدين الحنيف بأليات حديثة تتناسب مع ظروف عصرنا ودون إخلال بهوية الدين او اصوله .

فتجديد الخطاب الدينى ليس يستهدف المساس بأصول الدين كما يروج البعض، ولا يمكن اختزاله فى تغيير بعض المناهج التعلمية وشطب بعض الصفحات منها، وإنما هو تقديم جوهر اصول الدين ومقاصده الشريفة بلغة تتناسب مع التطور المعرفي والعقلي لعصرنا، بحيث لا يتحول الدين خصم للواقع المعاش ولا لآمال الناس فى النهوض.

وأخيرًا أريد أن أسجل كامل احترامي للأزهر الشريف ولشيخه الجليل مع إصراري على حاجتنا وحاجة الأزهر الشريف إلى تغيير بنيته الفكرية، وذلك بالجمع بين مقاصد وجوهر الدين الحنيف، وأليات العصر وتحديات الواقع .

للحديث بقية

عمرو عزت حجاج

عضو مجلس الشيوخ

عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين