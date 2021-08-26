أول تعليق من أسامة نبيه رداً علي أزمته مع مهاجم الزمالك.. تفاصيل

/647354/أول-تعليق-من-أسامة-نبيه-ردا-علي-أزمته-مع-مهاجم-الزمالك-تفاصيل

علق أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الأنباء التي ترددت حول نشوب مشاجرة بينه وبين المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خلال تدريب اليوم.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :” الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول افساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز”.

وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء البنك الأهلي المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

تلقى نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، إخطارا رسمياً من اتحاد الكرة المصري بشأن تسليم بطولة درع الدوري للقلعة البيضاء، عقب نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.

وقال الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق: “ الزمالك تلقى بالفعل إخطارا رسميا من قبل اتحاد الكرة ، يؤكد تسليم درع الدوري غدا عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي”.

وأضاف : الإخطار وصل النادي عصر اليوم، وتم أخطار الجهاز الفني واللاعبين، بتسليم درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي بملعب بتروسبورت.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي غدا الجمعة باستاد بترسبورت بالتجمع الخامس، في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة بطولة الدوري الممتاز.