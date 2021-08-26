دوت الخليج ينشر كشف حساب للنائب أكمل نجاتي خلال الإنعقاد الأول للشيوخ

/647360/تحيا-مصر-ينشر-كشف-حساب-للنائب-أكمل-نجاتي-خلال-الإنعقاد-الأول-للشيوخ

يرصد موقع دوت الخليج نشاط النائب أكمل نجاتي المتحدث الرسمي بإسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجلس الشيوخ، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول .

الجلسات العامة

حضر النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، 21 جلسة عامة ، إضافة إلى 33 حضور باللجان النوعية ،فضلا عن استخدامه لـ 9 أداوات رقابية، من خلال تقديم دارسة مقدمة من التنسيقية عن تطوير المحليات ورقمنتها، إضافة إلي تقديم مقترح لمراجعة سياسات وزارة التضامن نحو التمكين الاجتماعي والاقتصادي لابناء نزلاء دور الايتام ،و تقديم دارسة لتفعيل دور النقابة العامة للتجاريين وتعديل القانونه المنظم لها.

الكلمة بالجلسات العامة

وحصل النائب أكمل نجاتي ،عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزابن والسياسيين، 4 كلمة داخل الجلسة، إضافة إلى عمل 23 زيارة وحضور 7 ندوات وفعالياتها،إضافة إلى تقدمه بـ 8 طلبات خدمية تمت الموافقة على 6 منها .

وتجدر الإشار إلى أن الرئيس السيسي صدق على رفع دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.