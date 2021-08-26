بالفيديو..محمد رمضان يشارك في وضع الأكاليل على النصب التذكاري لشهداء بيروت

/647361/بالفيديومحمد-رمضان-يشارك-في-وضع-الأكاليل-على-النصب-التذكاري-لشهداء-بيروت

شارك الفنان محمد رمضان في وضع أكاليل من الزهور على النصب التذاكري لشهداء مرفأ بيروت اذ تعرضت منذ عام لحادث إنفجار عنيف بعد الساعة السادسة بسبب نشوب حريق في المرفأ والذي أودى بحياة أكثر من 135 شخصا، بالإضافة إلى حوالي 4000 جريح مما أصاب لبنان والوطن العربي بأكمله بحالة ذعر كبيرة وأصبح الحدث الشغل الشاغل لرواد وسائل التواصل الاجتماعي ذلك الوقت.

دوت الخليج يرصد مشاركة محمد رمضان في وضع الأكاليل على النصب التذكاري لشهداء بيروت

ونشر محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “ انستجرام ” اثناء وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت، وعلق عليها: “اثناء وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني”.

محمد رمضان يثير الجدل بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية

وأثار الفنان محمد رمضان صباح اليوم الخميس الجدل حوله بعدما أعلن منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والغناء كما حصد على لقب سفير الشباب العربي، وذلك أثناء تكريمه من المركز الثفافي بلبنان بحضور وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب المهن التمثيلية بلبنان.واستقبل عدد كبير من الجمهور هذه الأنباء بسخرية عريمة على الفنان محمد رمضان خاصة بعدما علم بعضهم بأنه يمكن الحصول على الدكتوراه الفخرية من خلال دفع رسوم سنوية تقد بـ100 دولار للمركز الثقافي الالماني، مشيرين إلى أن المركز استغل جهل محمد رمضان للوصول للشهرة.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، نشر مجموعة صور حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عيلها: “شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي”.