/647363/الخطيب-يفوض-عبدالحفيظ-لحضور-اجتماع-اتحاد-الكرة-ويستعرض-معه-احتياجات-الموسم-الجديد

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف على قطاع كرة القدم، تفويض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية يوم الأحد المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقد محمود الخطيب جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ ظهر اليوم؛ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري.. وطلب رئيس النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستواجه أسوان غدًا في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا وهم: محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أسوان غدا، وخاض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد أن استأنف الفريق تدريباته عقب الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس. وشهد مران الأهلي اليوم انتظام بدر بانون مدافع الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من آلام الأسنان التي أبعدته عن قائمة الفريق في مباراة الجونة التي أقيمت أمس الأول.

وحصل اللاعب خلال الأيام الماضية على بعض الأدوية التي ساعدته في التخلص من تورم الوجه نتيجة آلام الأسنان.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الختامي استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غداً الجمعة على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي أعلن اليوم عن تعاقده مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات. وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، إن كريم فؤاد وقع رسميا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم اللاعب لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما كشف أمير توفيق عن إتمام التعاقد رسميا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة، بعد إنهاء الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية.

وأكد أمير توفيق أن ميكيسوني وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعافي بدر بانون من آلام الأسنان التي أبعدته عن قائمة الفريق في مباراة الجونة التي أقيمت أمس الأول.

وحصل اللاعب خلال الأيام الماضية على بعض الأدوية التي ساعدته في التخلص من تورم الوجه نتيجة آلام الأسنان.

يذكر ان الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الختامي استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها التاسعة مساء غداً الجمعة، على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.