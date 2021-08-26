/647364/أول-تعليق-من-يورجن-كلوب-على-قرعة-دوري-أبطال-أوروبا-2022

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن قرعة دوري أبطال أبطال للموسم الجديد 2021-2022 والتي أسفرت عن تواجد الريدز في المجموعة الخامسة للبطولة، ستشهد على الكثير في بداية دور المجموعات.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن وقوع ليفربول في مجموعة الموت مع أتلتيكو مدريد وبورتو وميلان، فيما سيتجدد الصدام بين برشلونة وبايرن ميونيخ في المجموعة الخامسة.

تصريحات يورجن كلوب

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: حتى أكون صريحا لقد ضحكت عند مشاهدة القرعة لأننا تواجدنا في مجموعة صعبة للغاية.

وأضاف: إنه دوري أبطال أوروبا، وفي بطولة مثل هذه تواجه الفرق القوية، ومن الواضح أن لدينا الفرق الأفضل في مجموعتنا.

تعليق يورجن كلوب عن مواجهات بورتو

وواصل: لعبنا عدة مرات ضد بورتو البرتغالي لذلك سيكون لديهم الرغبة في الانتقام، نحن أيضا لدينا حسابات مع أتلتيكو مدريد وميلان الذي ستكون مباراته تاريخية بكل تأكيد ولذلك أعتقد أن الجميع يتطلع لمبارياتنا.

وتابع: نتواجد في مجموعة صعبة لكن نحن طموحين ونريد إظهار العمل الجاد من الموسم الماضي الذي وصلنا بفضله لدوري الأبطال وهذه هي الطريقة التي سنلعب بها.

وأكمل كلوب تصريحاته: لدينا فريق جيد، لن نعتمد على لاعبين في دوري الأبطال وآخر في الدوري الإنجليزي، لا، نحن سنحاول الاعتماد على اللاعبين الأفضل على أرضية الملعب وسنكون بحاجة لجميع اللاعبين طوال الموسم.

مجموعة ليفربول

- أتليتكو مدريد.

- ليفربول.

- بورتو.

- ميلان.

مواعيد دور المجموعات

14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

دور الـ 16 15/16 - 22/23 فبراير 2022، مباريات ذهاب دور الـ16.

8/9 - 15/16 فبراير 2022، مباريات إياب دور الـ 16.

دور ربع النهائي

5/6 أبريل 2022، مباريات ذهاب دور ربع النهائي.

12/13 أبريل 2022، مباريات إياب دور ربع النهائي.

دور نصف النهائي

26/27 أبريل 2022، مباراتي ذهاب نصف النهائي.

3/4 مايو 2022، مباراتي إياب نصف النهائي.

مباراة النهائي

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/202228 مايو على ملعب "كريستوفسكي" في سانت بطرسبرج.