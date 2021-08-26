فيديوجراف- «الدلتا الجديدة».. نقلة زراعية تحقق الأمن الغذائى لمصر

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى أهم المعلومات مشروع الدلتا الجديدة، الذى يستهدف تحقيق الأمن الغذائى لمواجهة تحديات الزيادة السكانية. ويسعى المشروع القومى إلى تقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية فى ظل أزمة كورونا، ويوفر 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025.

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