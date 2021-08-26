سعيد حمزة حكماً لمباراة الأهلي وأسوان بالجولة الأخيرة بالدوري

/647366/سعيد-حمزة-حكما-لمباراة-الأهلي-وأسوان-بالجولة-الأخيرة-بالدوري

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، للحكم سعيد حمزة إدارة مباراة الأهلى وأسوان، والتي ستنطلق في التاسعة من مساء غد ، الجمعة، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وأسوان بالجولة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز، والتي تتكون من: “سعيد حمزة ، محمد عزازي ، أسامة السيد ، وليد الصياد ، محمد عباس قابيل ، خالد الغندور”.

كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد مدافع فريق النجوم، لمدة خمسة سنوات.

وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بيرسي تاو

أعلن النادي الأهلي اليوم رسمياً تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قادماً من فريق برياتون الإنجليزي لمدة ثلاث مواسم .

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لتحيا مصر أن بيرسي سيحصل على مبلغ مليون و100 ألف دولار في العام الأول مع النادي الأهلي ، على أن يرتفع المبلغ لمليون و400 ألف دولار بالموسم الثاني، وينتهي أعوامة الثلاثة براتب سنوي يقارب مليون و600 ألف جنيه.

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل رسمي.

الموزمبيقي ميكويسوني

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات، سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

قائمة الأهلي لمباراة أسوان

وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا وهم: محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.