مفتى الجمهورية يدين بشدة تفجيرى كابول.. ويدعو لتعاون دولى لمواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أدان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأفغان إضافة إلى أفراد من الجيش الأمريكى.





وشدد مفتى الجمهورية -فى بيان اليوم- على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لجميع ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدا تحريم الدين الإسلامى الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أى شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التى تستوجب أشد العقوبات فى الدنيا والآخرة.

ودعا المفتى، المجتمع الدولى وجميع دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للإرهاب، ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

كما أكد أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للأبرياء؛ يعكس الفكر الظلامى العبثى لهذه الجماعات الضالة التى لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التى تقوم عليها الأديان.

وتقدم مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى ذوى ضحايا هذين الهجومين، سائلاً المولى - عز وجل - أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.‏