عاجل.. السيسى يعزى رئيس مجلس السيادة السودانى فى ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن خالص تعازى مصر، حكومة وشعبا، لجمهورية السودان الشقيقة ولذوى ضحايا الفيضانات التى اجتاحت عددا من الولايات السودانية، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
كما أكد الرئيس السيسى على تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق فى تلك الظروف، وذلك فى إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبى وادى النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة.
من جانبه، أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره للرئيس على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيرا إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية السودانية على المستويين الرسمى والشعبى، وما تتميز به من قوة ومتانة.
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