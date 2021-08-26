التعليم العالى: إعلان المرحلة الثانية للتنسيق بعد 48 ساعة من نتيجة الأولى

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار: "بمجرد إعلان المرحلة الأولى لنتيجة التنسيق سنعمل لمدة 48 ساعة على تحليل وإحصاء هذه المرحلة، وبعد ذلك نعلن عن المرحلة الثانية للتنسيق".

وشدد على أن أن الدولة تسعى إلى تطوير دراسات علوم المستقبل والتكنولوجيا، من خلال وضع تخصصات وعلوم دراسية جديدة ومتعددة.

وتابع: "الدولة تعمل على إنشاء 7 جامعات تكنولوجية فى العديد من المناطق الصناعية".

وبين عبد الغفار أن خريج التعليم الفنى يحصل على درجة البكالوريوس من ثم يتم تدريبه داخل الجامعة والمنطقة الصناعية المحيطة بها، متابعا: "السوق المصرى والعالمى فى أشد الحاجة إلى فنى متميز".

وأشار إلى أن الدولة نفذت شراكات مع الجامعات الدولية من أجل توفير نظم تعليمية جديدة يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أن وزارة التعليم أتاحت على موقعها الإلكترونى قائمة تحتوى على كافة الجامعات المصرية، وذلك للتعرف على كل جامعة وبرامجها المتاحة.