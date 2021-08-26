التعليم العالى: الإعلان عن المرحلة الثانية للتنسيق بعد 48 ساعة من نتيجة...

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن المرحلة الثانية للتنسيق سيتم الإعلان عنها بعد 48 ساعة من نشر نتيجة المرحلة الأولى، وتابع: "بمجرد إعلان المرحلة الأولى لنتيجة التنسيق سنعمل لمدة 48 ساعة على تحليل وإحصاء هذه المرحلة، وبعد ذلك نعلن عن المرحلة الثانية للتنسيق".
وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، عبر قناة "النهار"، أن سوق العمل في أمس الحاجة إلى التعليم الفني المحترف، وتكنولوجيا المعلومات، ومن أجل ذلك هناك 3 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل منذ عامان تقبل خريجى الثانوية العامة والفنية، وتنفذ الدولة الآن 7 جامعات فنية بالمناطق الصناعية المختلفة من أجل إعداد أجيال متعلمة ومدربه على أعلى مستوى.
ولفت "عبد الغفار"، إلى أن عملية تطوير التعليم بما يتماشى واحتياجات سوق العمل هو ضمن خطة الدولة المصرية، وعليه تم وضع برامج دراسية مميزة بشراكة دولية مع جامعات تكنولوجية ذات سمعة عالمية.
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