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أول فريق مصري.. بيراميدز يدخل تقنية النظارات في تدريب حراس المرمى«صور»

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إيهاب أبوزيد 0 تبليغ

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خاض حراس مرمى فريق بيراميدز تدريبات اليوم بنظارات، تكنولوجيه في تطوير قدرة حراس المرمي في رد الفعل، على التحرك والتوجه على الكرة، ليصبح أول نادي إفريقي ومصري يستخدم تلك التقنية في التديربات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصبح نادي بيراميدز أول فريق مصري يستحدث تقنية نظارات التدريب الخاصة بحراس المرمى بعدما قرر الاستعانة بها وبالفعل بدأ الحراس في استخدامها في إطار سعي النادي للاستعانة بأحدث التكنولوجيا المطبقة في أكبر الأندية والدوريات الأوروبية.

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أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أنه بالتنسيق مع مدرب حراس المرمى وفرت الإدارة النظارات الخاصة بتدريب حراس المرمى في هذه المرحلة لمساعدة الحراس على زيادة الكفاءة وزيادة رد الفعل والاستجابة الأفضل للكرة، مشيرا إلى أن النظارة المبتكرة تعمل بالبطارية وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة عن الواقع، بهدف مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم، وزيادة صعوبة التصدي للكرات أثناء التدريب.

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شدد الطبيب على أن النظارة هي أحدث تكنولوجيا التدريب في مجال الكرة العالمية ويتم الاستعانة بها مؤخرا بحيث تقلل من حركة الكرة في نظر الحراس وتساعدهم على الاستجابة الأسرع للكرة وبالتالي زيادة الكفاءة وسرعة رد الفعل، وبيراميدز أول فريق مصري قرر إدخال تلك التقنية في تدريباته.

نتيجة مباراة بيراميدز ومصر المقاصة

اكتسح فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، فريق مصر المقاصة بخماسية ، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح إبراهيم عادل الأهداف، بعد تسجيله للهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط، ثم أحرز محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة الـ 15، ثم سجل اسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة الـ 38، وختتم أهداف الشوط ابراهيم عادل، بعد تسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ 39، ثم سجل عبدالله السعيد الهدف الخامس في الدقيقة الـ 65.

لمشاهدة هدف ابراهيم عادل اضغط 

لمشاهدة هدف محمود صابر اضغط 

لمشاهدة هدف عبدالله السعيد اضغط 

تشكيل بيراميدز أمام المقاصة

حراسة المرمى: مهدي سليمان 

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي 

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمود صابر - إسلام عيسى 

خط الهجوم: إبراهيم عادل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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