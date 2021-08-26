/647371/أمير-توفيق-صفقة-بيرسي-تاو-لن-تكون-الأخيرة-لـ-الأهلي

أعلن النادي الأهلي اليوم على ثلاث صفقات رسمية، من العيار الثقيل، والاولى كانت كريم فؤاد لاعب نادي النجوم، ولاعب المنتخب الاولمبي، وميكوسيوني لاعب فريق سيمبا التنزاني، وبيرسي تاو، مهاجم فريق برايتون الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، إن صفقة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لن تكون الأخيرة، وأن هناك مشاورات في اتجاهات عديدة للتعاقد مع لاعبين آخرين وفقًا لرؤية المدير الفني، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي يحرص على توفير كافة الاحتياجات الفنية للفريق استعدادًا للمرحلة القادمة، وحصد البطولات لإسعاد جماهير الأهلي.

كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد مدافع فريق النجوم، لمدة خمسة سنوات.

وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بيرسي تاو

أعلن النادي الأهلي اليوم رسمياً تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قادماً من فريق برياتون الإنجليزي لمدة ثلاث مواسم .

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لتحيا مصر أن بيرسي سيحصل على مبلغ مليون و100 ألف دولار في العام الأول مع النادي الأهلي ، على أن يرتفع المبلغ لمليون و400 ألف دولار بالموسم الثاني، وينتهي أعوامة الثلاثة براتب سنوي يقارب مليون و600 ألف جنيه.

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل رسمي.

الموزمبيقي ميكويسوني

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات، سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.